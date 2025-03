Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Sinsheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Straße "Hinter der Mühle" und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Täterschaft beschädigte ein Fenster des Gebäudes und gelangte so ins Innere. Hier hebelten die Eindringlinge mehrere Bürotüren auf und machten sich schließlich an einem Tresor zu Schaffen. Dieser wurde ersten Ermittlungen zufolge mit einem Winkelschleifer geöffnet und daraus das Bargeld entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen keine vor. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

