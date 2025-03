Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, BAB 5: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen auf der Autobahn 5, PM Nummer 1

Wiesloch, BAB 5 (ots)

Aktuell kommt es zu einem Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei auf der Autobahn 5 in Richtung Heidelberg. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Fahrzeuge in einem Unfall beteiligt gewesen. Aufgrund der Unfallaufnahme sind derzeit zwei Fahrspuren in Richtung Heidelberg an der Anschlussstelle Walldorf gesperrt.

