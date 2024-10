Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zahlreiche Anzeigen eingehandelt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat sich ein 36-Jähriger, welcher am 10.10.2024 um 12:10 Uhr in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der E-Scooter des Mannes eine Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h erreichte. Einen Führerschein hierfür besaß der aus Neustadt stammende Mann nicht. Ferner war die an dem E-Scooter angebrachte Versicherungsplakette entwendet und gehörte auf einen anderen E-Scooter. Auch diesbezüglich muss sich der Fahrer in einem Strafverfahren verantworten. Der E-Scooter und die Versicherungsplakette wurden sichergestellt. Zu allem Überfluss kam hinzu, dass der 36-Jährige unter Cannabiseinfluss stand, wodurch diesem eine Blutprobe entnommen werden musste. Neben den eingeleiteten Strafverfahren und des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

