Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 09.11.2024, kam es gg. 13:00 Uhr in der Karl-Helfferich-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Ein Pkw-Fahrer wollte aus einem Grundstück auf die Karl-Helfferich-Straße herausfahren und übersah einen von links kommenden Rollerfahrer. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der Rollerfahrer leicht an der Hüfte, ärztliche Betreuung war nicht erforderlich. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr mit der Beseitigung beauftragt.

