Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Noch nie Drogen konsumiert...

Neustadt/Weinstraße (ots)

Diese Aussage machte ein 21-Jähriger gegenüber einer Streifenbesatzung, als er am 10.10.2024 um 08:30 Uhr in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt/W. mit einem Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei diesem. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben wurde. Nun kommt auf den 21-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

