Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch (ots)

Die Einhaltung der Geschwindigkeit hat die Polizei am Mittwochmorgen (9. Okt, 10:15-11:30 Uhr)in der Rennbahnstraße mit einem Lasermessgerät überwacht. 14 Autofahrer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Ein 22-Jähriger war mit 65 km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld von 260 Euro, 2 Punkte und einen Monat Fahrverbot. Die Polizei kündigt weitere Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch an.

