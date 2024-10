POL-PDNW: Unfallflucht vermutlich unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Dienstag, den 08.10.2024, gg. 14:00 Uhr, kam es an der Kreuzung B39 / Landauer Str. zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine Autofahrerin hielt an der Kreuzung aufgrund der für sie geltenden Rotlichtphase, der hinter ihr stehende 57-jährige Autofahrer beachtete nur die einsetzende Grünphase der Ampel, die für die benachbarte Fahrspur galt, und fuhr so ...

