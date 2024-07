Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Raub in der Gültsteiner Straße - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen zwei noch unbekannte Täter, die es am Montag (01.07.2024) in Herrenberg auf eine Tasche eines 39-Jährigen abgesehen hatten.

Der Geschädigte hielt sich gegen 10.55 Uhr im Bereich einer Kleingartenanlage in der Gültsteiner Straße auf. Als er im Begriff war, aus seinem im Grünstreifen geparkten Pkw eine Tasche herauszuholen, näherten sich zwei noch unbekannte Männer auf einem Motorroller mit Elektroantrieb. Der Sozius versuchte, die Tasche aus der Hand des 39-Jährigen zu reißen. Als dieser nicht losließ, zückte der Unbekannte mutmaßlich ein Messer und verletzte den Mann leicht. Letztlich gelang es den Unbekannten, die Tasche, in der sich unter anderem Bargeld befand, an sich zu nehmen und mit dem weißen Motorroller in Richtung Gültstein zu flüchten.

Die beiden Täter sollen mit Kappe, Sonnenbrille, blauen Atemschutzmasken sowie Handschuhen bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

