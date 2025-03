Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: POL-MA: Wiesloch, BAB 5: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen auf der Autobahn 5, PM Nummer 2

Mannheim (ots)

Am 20.03.2025, kurz nach 21.00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg zwischen der AS Walldorf/Wiesloch und der AS Heidelberg/Schwetzingen ein Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der 52-jährige Unfallverursacher, der einen Skoda fuhr, beim Wechsel des Fahrstreifens den von hinten überholenden Ford eines 31-jährigen Verkehrsteilnehmers, welcher einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. In der Folge gerieten beide Fahrzeuge in die Leitplanken und kamen abschließend auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Sowohl Fahrer als auch Beifahrerin des Ford kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Verunreinigung der Fahrbahn blieb der rechte Fahrstreifen bis zur vollständigen Reinigung um 01:38 Uhr gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, unter der Rufnummer 06227/35826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell