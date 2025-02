Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer im Kellergeschoss mit starker Rauchausbreitung über acht Stockwerke - Menschen retten sich auf ein Baugerüst

Hamburg (ots)

Hamburg-St. Georg, Norderstraße, Feuer mit zwei Löschzügen und einem Großeinsatz für den Rettungsdienst, 04.02.2025, 04:45 Uhr

In den frühen Morgenstunden wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg durch mehrere Notrufe eine Rauchentwicklung in einem neungeschossigen Wohngebäude in der Norderstraße gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich bereits mehrere Menschen aus dem verrauchten Gebäude auf ein Baugerüst am Objekt ins Freie gerettet. Weitere Personen konnten sich bereits auf den Gehweg retten. Eine erste Erkundung ergab, dass eine starke Rauchausbreitung über alle Stockwerke sowie über zwei angrenzenden Gebäude stattgefunden hatte. Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin die Alarmstufe. Dadurch wurde ein zweiter Löschzug sowie mehrere Rettungswagen und Notärzte nachalarmiert. Mehrere Trupps gingen schließlich zur Brandbekämpfung im Kellergeschoss vor, wo sie ein Feuer in der Zwischendecke bekämpften. Um 06:02 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Belüftungsmaßnahmen dauerten noch bis 07:00 Uhr an.

Gleichzeitig wurden die betroffenen Personen durch einen Notarzt gesichtet und rettungsdienstlich versorgt. Vier Personen wurden durch den Rauch schwer verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Zehn weitere Personen wurden leicht verletzt, konnten jedoch an der Einsatzstelle verbleiben. Die restlichen Betroffenen blieben unverletzt.

Für die Dauer des Einsatzes wurde ein Bus der Hamburger Hochbahn zur Unterbringung der Betroffenen bereitgestellt.

Es waren 65 Einsatzkräfte von Freiwilliger- und Berufsfeuerwehr sowie dem Rettungsdienst Hamburg im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell