POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Alkoholisiert und unter Drogen am Steuer, kilometerlange Ölspur, Flucht vor Polizeikontrolle, Diebstahl von Fahrzeug, Einbruchsserie, Brand in Bundeswehr-Materiallager

Heilbronn (ots)

Mosbach: Alkoholisiert und unter Einfluss von Cannabis am Steuer

Am Dienstag saß ein 32-Jähriger gegen 7 Uhr alkoholisiert und unter dem Einfluss von Drogen am Steuer, bis er von einer Streife kontrolliert wurde. Der Suzuki-Fahrer fuhr gegen 07:05 Uhr vom Wasemweg in Richtung der Mosbacher-Innenstadt. Als er auf dem Parkplatz eines Discounters parkte, wurde er durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest verschaffte Klarheit. Dieser ergab einen Wert von 0,7 Promille. Nicht genug, dass der 32-Jährige alkoholisiert war, erhärtete sich während der Kontrolle bei den Beamten der Verdacht, dass der Fahrer zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein daraufhin durchgeführter Urintest fiel positiv auf THC aus. Daher wurde im nächstgelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Dem Fahrer drohen nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Buchen: Kilometerlange Ölspur und stundenlange Reinigungsmaßnahmen

Eine kilometerlange Ölspur sorgte am Dienstagmittag in Buchen für stundenlange Reinigungsarbeiten bis in den Abend hinein. Gegen 14 Uhr wurde der Polizei zunächst eine Ölspur auf der Kreisstraße 3946 zwischen Götzingen und Rinschheim gemeldet, welche durch einen Linienbus verursacht wurde. Bereits bei der Anfahrt der Beamten konnten diese die Verunreinigung feststellen. Bei der Inaugenscheinnahme des Busses konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Bus einen Motorschaden hatte, wodurch die Ölspur verursachte wurde. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtstrecke war die Ölspur doch länger als zunächst angenommen. Diese fing bereits auf der Kreisstraße 3904 zwischen Altenheim und Götzingen an und endete an einer Bushaltestelle in Rinschheim. Aufgrund der Länge von acht bis zehn Kilometern dauerten die Reinigungsarbeiten bis in die Abendstunden an. Der Bus musste aufgrund seines Defekts abgeschleppt werden. Eine genaue Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Buchen: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Ein 20-jähriger Motorradfahrer flüchtete am Dienstagabend in Buchen vor der Polizei, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Der Zweiradfahrer fiel den Beamten gegen 20:35 Uhr dadurch auf, dass er mit seinem Motorrad einen Kreisverkehr in der Walldürner Straße in Buchen mittig überfuhr. Die Streife, welche sich zu diesem Zeitpunkt in der Einfahrt des Kreisverkehrs befand, nahm umgehend mit eingeschaltetem Blaulicht die Verfolgung auf. Als der Fahrer die Streife wahrgenommen hatte, beschleunigte er sein Motorrad innerorts auf circa 100km/h. Anstatt seine Geschwindigkeit zu verringern, beschleunigte der Mann weiter auf bis zu 150 km/h und überholte dabei auf der Straße "Am Schrankenberg" zwei Fahrzeuge. Die Verfolgung ging anschließend weiter in Richtung Mudau, durch Unterneudorf und Rumpfen, bis der 20-Jährige durch Ansprache über die Außenlautsprecher des Streifenwagens an einem Feldweg zum Anhalten gebracht werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich keine Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelmissbrauch. Der 20-Jährige gab an, dass es sich um eine Kurzschlussreaktion gehandelt habe. Das Fahrzeug sowie der Führerschein des jungen Mannes wurden noch vor Ort sichergestellt. Er hat nun mit einer Anzeige wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen zu rechnen.

Dallau: Fahrzeug vom Ausstellungsgelände eines Autohauses gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte einen Vorführwagen der Marke Hyundai vom Ausstellungsgelände eines Autohauses im Neuwiesenweg in Dallau. Das Fahrzeug war auf dem offen zugänglichen Gelände geparkte. Durch die Überwindung des Keyless-Go-Systems erlangten die unbekannten Täter Zugang zum Fahrzeuginneren, starten den Pkw und fuhren damit vom Hof des Autohauses. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Hyundai Ioniq 6 im Wert von circa 70.000 Euro. Zeugen die sich in der Nacht auf Montag in der Nähe des Autohauses und dessen Umgebung aufgehalten haben und Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 mit dem Kriminalkommissariat Mosbach in Verbindung zu setzen.

Mosbach: Mehrere Einbrüche in Tankstelle und Bäckereien - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Mosbach gleich zu mehreren Einbrüchen durch bislang unbekannte Täter. Nach derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich ein Mann und zwei Frauen Zugang zu einer Tankstelle in der Heidelberger Straße sowie zwei Bäckereien in der Uhlandstraße und Mosbacher Straße. Die Taten konnten teilweise durch Videokameras aufgezeichnet werden. Aufgrund der räumlichen Nähe der Örtlichkeiten wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich um eine Tätergruppierung handelt. Entwendet wurden unter anderem über einhundert Zigarettenschachteln verschiedener Hersteller, ungefähr dreihundert E-Shishas, diverse Alkoholika sowie mehrere hunderte Euro Bargeld. Die Gesamtsachschadenshöhe bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugenhinweise werden unter 06261 8090 entgegengenommen.

