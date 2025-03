Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Körperverletzung, Brand, Unfallflucht und Einbruch

Heilbronn-Kirchhausen: Verkehrsunfall mit Güllefass

Am Dienstagnachmittag kam ein Traktorfahrer bei Heilbronn mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Gegen 16 Uhr war der Mann auf der Bundesstraße 39 unterwegs und bog nach rechts auf die Kirchhausener Straße ab. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kippte der Anhänger mit dem aufgeladenen, aber leeren Güllefass um. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Heilbronn-Böckingen: Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß

Am Dienstagmorgen kollidierten auf der Theodor-Heuss-Straße in Heilbronn-Böckingen zwei Autos frontal. Gegen 6:40 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Nordheim unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden VW einer 25-Jährigen zusammenstieß. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Körperverletzung auf dem Marktplatz - Zeugen gesucht

Am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, geriet ein 35-Jähriger auf dem Marktplatz in Heilbronn mit zwei bisher unbekannten, männlichen Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei schlugen und traten die beiden Männer mehrfach auf das Opfer ein und flüchteten anschließend in Richtung Käthchenhof. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 1,80 Meter groß - Schlank - Halbglatze - 3-Tage Bart - Tattoo am Hals - Trug eine blaue Jeans und eine dunkle Lederjacke - Hatte einen osteuropäischen Akzent Zeugen, die Angaben zur Tat, oder den Tätern machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall mit Fahrrad

Am Dienstagmittag wurde in der Austraße in Heilbronn ein Fahrradfahrer durch einen Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Der 32-Jährige fuhr gegen 13:20 Uhr vom Gehweg auf die Imlinstraße um diese zu überqueren. Hierbei übersah er vermutlich den BMW eines 25-Jährigen, welcher zuvor von der Austraße in die Imlinstraße eingebogen war. Der Zweiradfahrer kollidierte mit der Fahrerseite des BMW und zog sich hierbei Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.000 Euro.

Neudenau: Nächtlicher Brand in Wohnhaus

Am Mittwoch, kurz vor 3 Uhr, wurde in der Frühmeßgasse in Neudenau durch austretendes Gas im Treppenhaus eine Explosion ausgelöst. Das Gas kam vermutlich aus einer undichten Gaskartusche eines Campingkochers, welcher im Treppenhaus des Gebäudes gelagert war. Ein durch die Explosion entzündetes Schuhregal konnte von einem Anwohner gelöscht werden. Eine Person wurde durch den Brand leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Neuenstadt am Kocher: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Kind - Zeugen gesucht

Am Montag, kurz nach 13 Uhr, wurde ein 10-jähriges Mädchen auf der Cleversulzbacher Straße in Neuenstadt am Kocher durch ein Auto mehrfach leicht angefahren. Der Fahrer eines weißen Kleinwagens fuhr auf den Gehweg um einem entgegenkommenden Linienbus Platz zu machen. Beim anschließenden Rangieren, fuhr der PKW zweimal rückwärts leicht gegen das Mädchen, welches auf dem Gehweg lief. Sie erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Ilsfeld: Motorradunfall auf der Landstraße

Am Dienstag, kurz nach 19 Uhr, verunglückte ein jugendlicher Motorradfahrer auf der Kreisstraße 2083 zwischen Ilsfeld und Schozach. Der 17-Jährige kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit mit seiner Suzuki nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Heilbronn: Einbruch auf dem Bildungscampus-Gelände

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf dem Gelände des Bildungscampus Heilbronn zu einem Einbruch in das dortige Restaurant. Im Zeitraum von Montag 22:30 Uhr bis Dienstag 07:50 Uhr schlugen die unbekannten Täter ein Toilettenfenster ein, um so in das Gebäude des Campus zu gelangen. Aus dem inneren wurden drei Tresore mit Bargeld entwendet. Diese wurden über die Hintertür des Gebäudes nach draußen transportiert. Im Anschluss wurden die Tresore mit einem größeren PKW weggeschafft. Der entstandene Gesamtschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen die verdächtigen Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände oder der näheren Umgebung wahrnehmen konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

