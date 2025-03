Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Sachbeschädigungsserie in Walldürn

Walldürn (ots)

Walldürn: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Am vergangenen Wochenende wurden drei verschiedene Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Waldürn begangen. In der Nacht auf Samstag, wurde kurz nach Mitternacht Uhr auf dem Barbara-von-Dürn-Platz in Waldürn der Außenspiegel eines Autos beschädigt. Als Verursacher konnte ein junger Mann aus einer Gruppe Jugendlicher ermittelt werden. In der selben Nacht, wurden zudem am Bahnhof Waldürn an einem Linienbus mehrere Seitenscheiben eingeschlagen und ein Snackautomat umgekippt. In der Nacht zum Sonntag, wurde die Heckscheibe eines Seats in der Dr.-Trautmann-Straße in Waldürn mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der gesamte Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch unklar. Zeugen der Vorfälle werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell