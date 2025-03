Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach Einbruch in Supermarkt

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Einbruch in Supermarkt gesucht

In lediglich zwei Minuten entwendete ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen Schmuck im fünfstelligen Eurobereich aus einem Supermarkt in Bad Mergentheim. Der Mann hatte um 2:59 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäfts für osteuropäische Lebensmittel in der Max-Eyth-Straße eingeschlagen. Daraufhin begab sich der Mann direkt zu den Schmuckvitrinen, schlug auch hier die Glasscheiben ein und nahm verschiedene Ringe und Ketten an sich. Nach knapp zwei Minuten flüchtete er auf dem selben Weg, auf dem er zuvor in den Laden gelangt war. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag in der Max-Eyth-Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

