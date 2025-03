Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Kirchardt-Berwangen: Tätergruppe erbeutet 3.000 Euro mit Betrugsmasche "falscher Bankangestellter"

Heilbronn (ots)

Am vergangenen Mittwoch wurde ein 86-Jähriger im Landkreis Heilbronn Opfer von Betrügern. Gegen 11 Uhr wurde der Senior von einer unterdrückten Nummer telefonisch kontaktiert. Die Anruferin gab sich am Telefon als Bankmitarbeiterin einer Volksbankfiliale aus. Sie teilte dem Mann mit, dass eine Firma versucht habe von dessen Konto 4.000 Euro abzuheben. Für eine Stornierung der vorgemerkten Abbuchung werde die Bankkarte und die dazugehörige PIN benötigt. Einige Minuten später kam ein Mann zur Abholung der Bankkarte und der PIN an die Wohnanschrift des 86-Jährigen. Nachdem der Betrogene diesen Vorfall seiner Nachbarin erzählte und dieser der Betrug sofort auffiel kontaktierten sie gemeinsam die Polizei und ließen die Karte sperren. Zu diesem Zeitpunkt hatte der unbekannte Mann bereits 3.000 Euro in Teilzahlungen von jeweils 1.000 Euro vom Konto des 86-Jährigen in einer Filiale der Bank in der Höhenstraße in Berwangen abheben können. Da das Tageslimit bereits erreicht war, wurde dem unbekannten Täter bei einem vierten Versuch kein weiteres Bargeld ausgezahlt. Der Betrüger hielt sich drei Minuten in der Bankfiliale auf und verließ diese um 12 Uhr. Er wird als männliche, schlanke Person im Alter von 20 - 30 Jahren beschrieben. Der Mann ist circa 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Maskierung, welche vermutlich aus einer Mütze und einem Schal bestand, sowie eine beigefarbene Hose und weiße Sneaker. Zeugen und Passanten die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell