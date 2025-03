Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Betrunkene Autofahrer, Einbrüche, Fahrzeugbrände, Widerstand gegen Polizisten, Warnung vor Trickbetrügern

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Geschädigte nach Trunkenheitsfahrt gesucht Die Polizei sucht mögliche Geschädigte nach einer Trunkenheitsfahrt am Samstagabend in Heilbronn. Gegen 20:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden Mitsubishi auf der Neckartalstraße in Fahrtrichtung Lauffen. Auf Höhe der Viehweide bog dessen 45-jähriger Fahrer in Richtung Böckingen ab und touchierte vermutlich in der Stedinger Straße mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug. In der Schuchmannstraße, bei einem Discounter, stoppte der Mann schließlich sein Auto und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Da er deutliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Alkoholkonsum zeigte, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Weitere Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen: Zwei Polizisten bei Widerstand verletzt Am Sonntagabend wurden in Eppingen zwei Polizisten bei einem Widerstand leicht verletzt. Gegen 20:30 Uhr wurden die Beamten zu einem Mann gerufen, der in seinem Wohnhaus randalierte. Der vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehende 25-Jährige hatte bereits mehrere Einrichtungsgegenstände demoliert. Da sich der Mann nicht beruhigen lies, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei trat er um sich und bespuckte die Einsatzkräfte. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte er sich weiterhin gegen die Maßnahme, schrie herum und spukte wiederholt in Richtung der Beamten. Als ihm daraufhin eine Spuckschutzhaube aufgezogen werden sollte, trat er einem Polizisten in den Bauch. Der 25-Jährige wurde im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Auch dort leistete er weiter erhebliche Gegenwehr gegen die Maßnahmen der Belegschaft. Zwei Beamte wurden durch die Widerstandshandlungen des Mannes leicht verletzt, sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Bad Rappenau: Zeugen nach Gartenmöbeldiebstahl gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt zum Außenbereich eines Möbelhauses in Bad Rappenau. Zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagvormittag, 11 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der umzäunten Außenausstellung des Möbelhauses in der Riemenstraße und entwendeten Gartenmöbel im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Eppingen: LKW-Anhänger in Brand geraten

Am Freitagmittag brannte bei Eppingen der Anhänger eines Lkw. Kurz vor 12 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Lkw an der Landesstraße 592, kurz nach dem Ortsausgang Ittlingen in Fahrtrichtung Richen. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort hatte der 55-jährige Fahrer des Gespanns die Zugmaschine bereits abgekoppelt und es waren offene Flammen im Bereich der Reifen des Anhängers sichtbar. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Ittlingen und Kirchardt konnte der Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die L592 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfall an Zebrastreifen gesucht Nach einem Unfall an einem Zebrastreifen am Sonntagnachmittag in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Kurz vor 14 Uhr überquerte ein 51-Jähriger den Zebrastreifen in der Neckargartacher Straße auf Höhe der Hausnummer 94. Dies nahm ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer erst im letzten Moment wahr, weshalb er sein Fahrzeug stark abbremsen musste. Der Fußgänger sprang daraufhin zur Seite und verletzte sich leicht. Im weiteren Verlauf soll der 51-Jährige nach eigenen Angaben auf die Motorhaube des Mercedes gefallen sein, wobei ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro entstand. Anschließend soll er sich über den Mercedes-Fahrer aufgeregt und sich dann von der Unfallstelle entfernt haben. Da der 43-Jährige angibt, dass der Fußgänger mutwillig auf die Motorhaube seines Pkws eingeschlagen habe, sucht die Polizei nun Zeugen zur Klärung der genauen Geschehnisse. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich am frühen Sonntagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Gaststätte in Heilbronn. Gegen 2:15 Uhr gelangten zwei Personen durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Straße "Jägerhaus" und entwendeten im Anschluss Geldbeutel mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Trickbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht und Warnung der Polizei Am Mittwochabend wurde in Heilbronn ein Mann von einem Trickbetrüger überlistet. Gegen 20 Uhr sprach der Unbekannte den 21-Jährigen in der Charlottenstraße an und bat darum ihm Geld zu wechseln. Daraufhin tauschte der junge Mann gutgläubig 2.000 Euro gegen 12.000 belarussische Rubel ein. Später stellte sich heraus, dass es sich um Rubel handelte, welche vor der Währungsreform 2016 ausgegeben wurden und das Währungskürzel BYR haben. 12.000 BYR haben einen Zeitwert von 33 Cent. 12.000 belarussische Rubel der aktuellen Währung mit dem Kürzel BYN hätten einen Wert von 3.300 Euro. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 60 Jahre alt - Recht klein - Schwarze, zur Seite gegelte Haare - Trug ein Jackett - War mit einem schwarzen 3er BMW mit englischer Bauweise (Lenkrad rechts) unterwegs Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn. So funktioniert die Masche: - Betrüger sprechen Personen an und bieten ihnen einen "lukrativen" Währungstausch an. - Sie übergeben veraltete oder wertlose Währungen und kassieren echtes Geld. - Die Opfer bemerken den Betrug meist erst später, wenn sie das Geld umtauschen wollen. So können Sie sich schützen: - Nehmen Sie niemals Geldwechselangebote von Fremden an! Seriöse Geldwechsel sollten nur bei offiziellen Banken oder Wechselstuben erfolgen. - Prüfen Sie Fremdwährungen genau! Informieren Sie sich vor einem Tausch über aktuelle Wechselkurse und gültige Banknoten. - Seien Sie skeptisch bei zu guten Angeboten! Wenn Ihnen ein Angebot zu vorteilhaft erscheint, ist es wahrscheinlich Betrug. - Melden Sie verdächtige Vorfälle sofort der Polizei! Notieren Sie sich auffällige Personen oder Kennzeichen und informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Zaberfeld: Zwei Personen bei Auseinandersetzung verletzt Am frühen Samstagmorgen wurden in Zaberfeld zwei Personen bei einer Auseinandersetzung verletzt. Die beiden 34 und 67 Jahre alten Männer waren in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Eugen-Zipperle-Straße gegen 5:30 Uhr zunächst in einen verbalen Streit geraten. Kurz darauf bewaffneten sich beide mit einem Messer und einer Machete und gingen aufeinander los. Hierbei zogen sich beide jeweils Verletzungen an den Händen zu. Beide Kontrahenten wurden vorläufig festgenommen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Neuenstadt: Fahrzeug in Brand geraten

Am frühen Sonntagmorgen geriet ein Fahrzeug bei Neuenstadt in Brand. Gegen 0:40 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Audi auf der Kreisstraße 2007 von Cleversulzbach kommend in Richtung Neuenstadt unterwegs, als sein Auto, aus bisher ungeklärter Ursache, immer langsamer wurde und schließlich zum Stillstand kam. Nachdem der Mann sein Fahrzeug verlassen hatte, konnte er bereits Funkenschlag aus dem Motorraum wahrnehmen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Neuenstadt brannte der Motorraum komplett aus. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Im Rahmen der Lösch- und Räumungsarbeiten musste die K 2007 zeitweise vollgesperrt werden.

A81/Untergruppenbach: Betrunken Unfall verursacht und Widerstand geleistet Am Sonntagabend kam ein betrunkener Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto von der Autobahn 81 ab und leistete im Anschluss Widerstand. Gegen 19:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden VW Golf auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Noch während des Telefonats kam der 35-jährige VW-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Schild und einem Leitpfosten und kam im Grünstreifen hinter der Leitplanke zum Stehen. Auf hinzueilende Ersthelfer reagierte der Fahrer nicht, weshalb durch die eingetroffenen Polizisten die Fahrertür geöffnet und der Mann angesprochen wurde. Aus dem Fahrzeuginneren schlug den Beamten bereits starker Alkoholgeruch, ausgehend von dem augenscheinlich unverletzten Fahrer, entgegen. Einen angebotenen, freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der 35-Jährige. Daraufhin wurde er aufgefordert sein Fahrzeug zu verlassen. Da der Mann dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde er an den Armen gegriffen und aus dem VW geholt. Da er sich gegen diese Maßnahme mit erheblichem Kraftaufwand wehrte, wurde er auf dem Boden abgelegt und ihm Handschellen angelegt. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte sich der 35-Jährige weiterhin nach Kräften und begann zu beißen und zu spucken. Auf der Dienststelle musste er anschließend zwei Blutproben abgeben. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Auch dort setzte er sein renitentes Verhalten fort. Durch die Widerstandshandlungen wurde ein Polizist leicht verletzt, konnte seinen Dienst allerdings fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell