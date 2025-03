Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall, Zeugenaufrufe nach Einbrüchen, Brand an E-Fahrzeug, Schuss aus Schreckschusswaffe

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Unfall mit über 1,8 Promille

Weil sich ein 24-Jähriger am Sonntagabend alkoholisiert ans Steuer eines Fahrzeugs setzte, kam es in Bretzfeld zu einem Verkehrsunfall. Der Mann fuhr kurz vor Mitternacht mit seinem Audi auf der Eschenauer Straße, als er wohl aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hausmauer prallte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und führten einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Dieser zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an. Der junge Mann wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen und zur Abgabe einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an der Hauswand und dem Fahrzeug wird auf insgesamt rund 60.000 Euro geschätzt. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Pfedelbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Pfedelbach ein. Zwischen 22 Uhr und Mitternacht bemerkten die Bewohner des Gebäudes in der Linckestraße ein Geräusch, konnten dieses aber zunächst nicht zuordnen. Am nächsten Morgen stellten die Bewohner fest, dass eingebrochen worden war und informierten die Polizei. Eine unbekannte Person hatte sich ein gekipptes Fenster zu Nutze gemacht, dieses gewaltsam geöffnet und war darüber ins Gebäude eingestiegen. Der Einbrecher entwendete mehrere Schmuckstücke bevor er den Tatort wieder unerkannt verließ. Zeugen, die in der Nacht auf Freitag rund um die Pfedelbacher Linckestraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Unbekannter gibt Schuss mit Schreckschusswaffe ab

Eine unbekannte Person hat am Freitagabend in Öhringen einen Schuss abgegeben. Der Mann war aufgrund einer auffälligen Jacke mit der Reklame für eine Fast-Food-Kette Reklame gegen 19:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogerie Marktes in der Büttelbronner Straße von einem Jugendlichen angesprochen worden. Daraufhin habe der Unbekannte sich in ein Fahrzeug gesetzt und mit einer Waffe in die Luft geschossen. Im Anschluss fuhr er davon. Die alarmierte Polizei konnte auf dem Parkplatz lediglich die Hülse einer Schreckschusspatrone auffinden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Waldenburg: E-Fahrzeug in Flammen

Ein elektrischer Dreikabinenroller ging am Freitagabend in Waldenburg in Flammen auf. Die Besitzerin hatte während der Fahrt in der Schillerstraße Rauchgeruch wahrgenommen und das Fahrzeug daraufhin verlassen. Sie entdeckte Flammen im Bereich der Batterie, woraufhin sie die Feuerwehr verständigte. Das Fahrzeug brannte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vollständig aus. Vermutlich war ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 7.000 Euro.

Zweiflingen-Friedrichsruhe: Zeugen nach Garageneinbrüchen gesucht

In Zweiflingen-Friedrichsruhe brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei Garagen ein. Zwischen 17:30 Uhr am Freitagabend und 6:30 Uhr am Samstagmorgen öffneten Unbekannte gewaltsam eine Garagentür in der Straße "Zum See". Aus dem Inneren wurde ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet, jedoch hinterließen die Einbrecher einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zwischen 18:30 Uhr am Freitag und 10 Uhr am darauffolgenden Vormittag drangen Einbrecher in eine weitere Garage in der Seefeldstraße ein. Daraus wurde ein Pedelec und zwei Ladegeräte gestohlen, deren Wert derzeit noch nicht beziffert werden kann. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag in Friedrichsruhe verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell