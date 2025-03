Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Arbeitsunfall, Unfälle, Körperverletzung und Bilder von Diebesgut veröffentlicht

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 6:10 Uhr, und 19:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Neckarsulmer Erzbergerstraße ein. Die Täter versuchten zunächst, die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend nutzten sie eine Leiter aus dem Garten, um über ein gekipptes Badfenster ins Gebäude zu gelangen. Aus dem Inneren wurden Gegenstände im Wert von mehrere tausend Euro gestohlen. Das Polizeirevier Neckarsulm bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht auf der A6 - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, um 10 Uhr, kam es auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Sprinters wechselte plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen und schnitt dabei den BMW eines 19-Jährigen. Der BMW geriet ins Schleudern, kollidierte mit der Leitplanke und wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer des Sprinters fuhr einfach weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem Sprinterfahrer machen können werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Heilbronn: Pkw kommt von Fahrbahn ab und beschädigt Notrufsäule

Am Donnerstag, gegen 11:45 Uhr, kam ein 38-jähriger Ford-Fahrer auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er mehrere Verkehrszeichen, bevor er mit einer Notrufsäule kollidierte. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten zudem den vorbeifahrenden Mercedes eines 22-Jährigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und Trümmer zu beseitigen.

Erlenbach: Tödlicher Arbeitsunfall

Am Donnerstagvormittag kam es in Erlenbach zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Gegen 10:05 Uhr war ein 24-jähriger Arbeiter in der Weinstraße mit der Montage von Glasplatten an einer Terrassenüberdachung beschäftigt. Kurz bevor mehrere Glasplatten von einem Lkw mittels Kran angehoben werden sollten, kippten diese aus unbekannter Ursache um und klemmten den jungen Mann unter sich ein. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag der 24-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Unfallursache zu klären.

Neckarsulm: Polizei veröffentlicht Bilder von sichergestelltem Diebesgut

Nachdem ein tatverdächtiger Einbrecher am 28. Januar 2025 in Neckarsulm festgenommen wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5960871), veröffentlicht die Polizei nun Bilder des sichergestellten Diebesguts. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Mann für mehrere Einbrüche verantwortlich sein könnte. Zur Identifizierung der Gegenstände und möglicher weiterer Geschädigter sind die Bilder unter folgendem Link einsehbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heilbronn-zuordnung-von-vermeintlichen-diebesgut-3/. Die Eigentümer und Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Gegenstände oder den eigentlichen Eigentümern machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479605 oder per Mail heilbronn.kd.k2.seriendelikte-wed@polizei.bwl.de zu melden.

Heilbronn: Zeugen melden Schüsse - Polizei ermittelt

Am Donnerstagabend, gegen 21:55 Uhr, meldete eine Anruferin über den Notruf eine Schlägerei mit Schussgeräuschen in der Stielerstraße in Heilbronn. Als die alarmierten Polizeistreifen eintrafen, rannten etwa fünf Personen in Richtung Burenstraße und weiter über die Neckarsulmer Straße in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zwei Zeugen bestätigten, dass sie einen Schuss gehört hätten. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Frau an S-Bahnhaltestelle durch Kopfstoß verletzt

An der S-Bahnhaltestelle Rathaus in Heilbronn kam es am Donnerstagmittag, gegen 12:40 Uhr, zu einer Körperverletzung. Eine 48-jährige Frau wollte einen Streit zwischen einem Mann und einer älteren Dame schlichten, als ihr ein 35-Jähriger unvermittelt einen Kopfstoß ins Gesicht verpasste. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden und zog sich eine blutende Nase zu. Der Täter flüchtete, nachdem weitere Passanten eingriffen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei führten zu dem 35-jährigen Tatverdächtigen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Schwaigern: Zeugen nach Einbruch gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Schwaigern. Zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen 7:30 Uhr, versuchte der Täter zunächst ein Fenster des Gebäudes in der Neipperger Straße aufzuhebeln. Als dies misslang wurde die Scheibe eingeschlagen und so das Innere betreten. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und Bargeld im dreistelligen Eurobereich entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07138 810630 an den Polizeiposten Leintal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell