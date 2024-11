Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Balkontür aufgehebelt- Täter suchen nach Beute

Schwelm (ots)

Die Balkontür hebelten unbekannte Täter am 13.11.2024 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 17:40 Uhr in einer Wohnung des Mehrfamilienhaus in der John-F-Kennedy Straße auf. Die Täter gelangten so in die Wohnung und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist gerade Bestandteil der Ermittlungen. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

