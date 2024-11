POL-EN: Hattingen: Auffahrunfall- Verursacher hat über 1,6 Promille

Hattingen (ots) - Am 11.11.2024 in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 21:45 Uhr brachen die Täter in eine Wohnung in der Königsberger Straße ein. Hier beschädigten sie die Terrassentür und gelangten in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. In der Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist gerade Bestandteil der ...

mehr