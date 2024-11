Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: 54-Jähriger hantiert unmotiviert mit Steakmesser in Lebensmittelgeschäft- Personen werden nicht angegriffen.

Hattingen (ots)

Am 12.11.2024, gegen 18:40 Uhr, wurden Kräfte der Polizeiwache Hattingen zu einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Im Bruchfeld gerufen. Dort soll eine männliche Person in der Bäckerei sitzen mit einem Messer hantiert haben. Personen wurden nicht angegriffen. Die Polizei war umgehend mit mehreren Einsatzmitteln vor Ort und hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Der Sachverhalt stellte sich so dar, dass ein 54-jähriger ohne festen Wohnsitz in der Bäckerei des Lebensmittelgeschäfts saß und mit einem Steakmesser hantierte. Bei Eintreffen der Polizei wirkte er alkoholisiert und macht einen stark abwesenden Eindruck. Zu einem Angriff oder einer Bedrohung von Personen war es nicht gekommen. Die Kräfte der Polizei forderten ihn auf das Messer zur Seite zu legen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, kam im Verlauf der weiteren Maßnahmen der Einsatzmehrzweckstock zum Einsatz. Im Anschluss wurde der 54-Jährige in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Hattingen verbracht. Derzeit ist Bestandteil der Ermittlungen, warum er mit dem Messer in der Bäckerei saß. Hinweise darauf, dass er das Messer gegen Personen einsetzten wollte liegen aktuell nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell