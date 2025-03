Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zigarettenautomat aufgebrochen, Einbruch in Wohnwägen & Verkehrsunfälle

Öhringen: Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf - Wir suchen Zeugen

An der S-Bahnstation Öhringen Cappel brachen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Zigarettenautomaten auf. Zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und 4:20 Uhr am frühen Freitagmorgen öffneten der oder die Unbekannten gewaltsam den Automaten und entnahmen den Inhalt. Auf welche Höhe sich der Sachschaden und der Wert des Diebesgutes belaufen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen-Möglingen: Zeugen nach Einbruch in Wohnwägen gesucht

In Möglingen brach ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in drei Wohnwägen ein. Zwischen Dienstag und Donnerstag verschaffte sich die unbekannte Person Zugang zu den, auf einem Wiesengrundstück entlang des Steinsfelder Weges zwischen Möglingen und Hardthausen-Kochersteinsfeld, stehenden Wohnanhängern. Daraus entwendete der Einbrecher diverse Alkoholika. Zeugen, die in den vergangenen Tagen rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 mitzuteilen.

Neuenstein: 82-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstagvormittag in Neuenstein zwei Senioren verletzt. Ein 82-Jähriger fuhr gegen 11 Uhr in seinem Mercedes auf der Öhringer Straße, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam daraufhin auf Höhe der Einmündung in die Friedrichsruher Straße nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Hauswand zum Stillstand. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, seine 80-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Mercedes beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 30.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Schäden an der Verkehrsinsel und dem Gebäude werden mit rund 11.000 Euro beziffert.

B19/ Künzelsau: Unfall unter Drogeneinfluss

Auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau kam es am Donnerstag zu einem Unfall bei einem Wendemanöver. Eine 26-Jährige fuhr in ihrem Skoda gegen 14 Uhr auf der B19 von der Anschlussstelle Gaisbach Nord in Richtung Künzelsau. Als sie bemerkte, dass sie in die falsche Richtung unterwegs war, setzte sie unerlaubterweise zum Wenden an und kollidierte dabei mit dem Mazda eines 57-Jährigen, der gerade im Begriff war, an der Anschlussstelle Gaisbach Nord auf die Bundesstraße einzufahren. Die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, bemerkten Anzeichen auf Drogenkonsum bei der Skoda-Fahrerin und führten daher einen Test mit ihr durch. Weil dieser positiv auf THC verlief, musste sie im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 5.000 Euro.

