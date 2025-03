Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Unfall mit einer verletzten Person, Unfallflucht, Wer hatte "Rot"?

Lohrbach: Unfall mit Verletztem

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend bei Lohrbach. Gegen 21 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Opel von Reichenbuch kommend auf der Straße "Am Flugplatz" unterwegs und wollte an der Ecke zur Straße "Binauer Höhe" die abknickende Vorfahrtsstraße nach links verlassen. Zeitgleich kam ihm eine 75-Jährige mit ihrem VW Tiguan aus der "Binauer Höhe" entgegen und wollte dem Straßenverlauf der Vorfahrtsstraße folgen. Vermutlich übersah der Opel-Fahrer den vorfahrtsberechtigten VW, weshalb die Fahrzeuge während des Abbiegevorgangs kollidierten. Der 25-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, musste allerdings nicht im Krankenhaus behandelt werden. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Schefflenz: Welche Ampel zeigte Rotlicht? - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Schefflenz sucht die Polizei Zeugen. Gegen 13 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Nissan in der Hauptstraße von Auerbach kommend in Richtung Adelsheim unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Hyundai die Ringelgasse vom Bergweg kommend und bog auf die Hauptstraße in Richtung Auerbach ein. Hierbei missachtete er vermutlich das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem Nissan. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Da bisher nicht abschließend geklärt werden konnte, welche Ampel "Grün" zeigte, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach. Höpfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der letzten Woche in Höpfingen. Am Donnerstag, den 6. März, gegen 5:40 Uhr, parkte ein 29-Jähriger seinen VW Passat auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heidelberger Straße. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an seinem Pkw hängen geblieben war. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

