POL-RT: Bulle in Rottenburg bei Schlachthofanlieferung geflüchtet

Reutlingen (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz im Stadtgebiet von Rottenburg hat am Mittwochmorgen ein Bulle ausgelöst, der bei der Anlieferung beim Schlachthof in der Tübinger Straße geflüchtet ist. Nachdem die Polizei kurz nach 8.30 Uhr über das ausgebrochene Tier informiert worden war, rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen des örtlichen Reviers aus. Der Bulle rannte zunächst stadteinwärts und nachfolgend in den Bereich des Schänzle, ehe er in die Innenstadt zurückkehrte. In einem Innenhof musste das Tier schließlich von einem Tierarzt erlegt werden. Es wurde im Anschluss zurück zum Schlachthof gebracht. Zuvor war durch den Bullen ein Fahrzeug des Schlachthofes leicht beschädigt worden. Ebenso die Beschrankung einer Kirche. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 8.45 Uhr war ein Streifenwagen der Polizei, der sich auf dem Weg in den besagten Einsatz befand, im Bereich Poststraße / Bahnhofstraße verunfallt. Das Einsatzfahrzeug hatte zum Überholen eines VW angesetzt, dessen Lenker zeitgleich nach links abbiegen wollte. Beim folgenden Ausweichmanöver kam der Streifenwagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Zu einem Zusammenstoß mit dem VW war es nicht gekommen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt circa 15.000 Euro belaufen. (mr)

