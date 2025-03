Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gefährliche Lkw-Fahrt gestoppt; Einbrüche; Bekannten angegriffen; Frau betrogen; Brand

Reutlingen (ots)

Fahrrad kontra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 29 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Eberhardstraße erlitten. Der Mann war kurz vor 20 Uhr verbotswidrig mit einem unbeleuchteten Fahrrad auf dem Gehweg zwischen der Straße Unter den Linden und der Gutenbergstraße unterwegs. An der Zufahrt zu einem Parkplatz kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Rad und dem Fiat Punto einer 37-Jährigen, die von der Eberhardstraße nach rechts abgebogen war. Der 29-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt. (rd)

Metzingen (RT): Gefährliche Lkw-Fahrt gestoppt

Eine Streife der Verkehrspolizei Tübingen hat am Dienstagmittag die gefährliche Fahrt eines Lkw auf der B28 gestoppt. Den Beamten war kurz nach zwölf Uhr der Mercedes Lkw mit einer unsicheren Fahrweise auf der Bundesstraße zwischen Metzingen und Reutlingen aufgefallen. Die gefahrene Geschwindigkeit betrug hierbei lediglich circa 20 km/h, zudem hatte das Fahrzeug die Warnblinkanlage eingeschaltet. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 88 Jahre alte Fahrer offensichtlich nicht in der Lage war, den Lkw ordnungsgemäß zu lenken. Zudem war er ohne die erforderliche Fahrerkarte unterwegs. Die Beamten stellten des Weiteren eine unzureichend gesicherte Ladung fest. Außerdem war das Fahrzeug überladen, was eine Wägung bestätigte. Zuletzt bestand auch noch ein Mangel aufgrund der abgelaufenen Tachoprüfung. Der Mann musste den 7,5 Tonner abstellen und sieht nun gleich mehreren Ordnungswidrigkeiten-Verfahren entgegen. (gj)

Metzingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstagnachmittag, der nachträglich zur Anzeige gebracht wurde. Demnach war gegen 15.10 Uhr eine zwölfjährige Radfahrerin in der Unterführung vom Bettlinger Weg in Richtung Rechbergstraße unterwegs, als ihr ein augenscheinlich Jugendlicher auf einem schwarzen E-Scooter entgegenkam. Dieser verstieß offenbar gegen das Rechtsfahrgebot, worauf sich die Personen bzw. Fahrzeuge streiften. Das Mädchen stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der männliche Jugendliche entfernte sich hingegen von der Unfallstelle. Er ist circa 14 bis 16 Jahre alt, ungefähr 160 Zentimeter groß und hatte einen Stoppelbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Nike-Jacke mit Kapuze. Zeugenhinweise zum Unfall oder zum unbekannten Jugendlichen werden unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegengenommen. (mr)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Kreuzung Uhland-/Kunstmühlestraße entstanden. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 21 Uhr mit einem Opel Corsa die Uhlandstraße von der Bismarckstraße herkommend in Richtung Römerstraße. An der Kreuzung mit der Kunstmühlestraße übersah er offenbar den von rechts kommenden, 17 Jahre alten Lenker eines Leichtkraftrads. Bei der anschließenden Kollision wurde der Jugendliche auf das Fahrzeug aufgeladen und stürzte zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der Zweiradfahrer unverletzt. (rd)

Weilheim/Teck (ES): Kind von Auto erfasst

In Weilheim ist am Dienstagnachmittag ein Kind von einem Auto erfasst worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge rannte ein Vierjähriger gegen 15.10 Uhr unvermittelt hinter einem Wohnmobil hervor auf die Egelsbergstraße, wo er vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Hyundai touchiert wurde. Augenscheinlich zog sich der Junge keine Verletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Hochdorf (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Uhren und Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hochdorfer Ziegelhofstraße erbeutet. In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, gelangte der Unbekannte über ein aufgehebeltes Küchenfenster ins Innere des Gebäudes. Anschließend durchwühlte er das Mobiliar im gesamten Haus. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Notzingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Hochdorfer Straße ist ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Kriminelle gegen 3.15 Uhr über die Haustür gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in der Folge in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Als er bemerkte, dass Bewohner im Haus waren, die durch die Geräusche aufmerksam geworden waren, suchte er fluchtartig das Weite. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ostfildern (ES): Bekannten angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen eine 37 Jahre alte Frau, die am Dienstagabend einen Bekannten verletzt haben soll. Zeugenangaben zufolge war es gegen 19.30 Uhr im Bereich einer U-Bahn-Haltestelle in der Hedelfinger Straße zu einem Streit zwischen der alkoholisierten 37-Jährigen und einem ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehenden 45 Jahre alten Bekannten gekommen. In der Folge soll die Frau mit einem Ast auf ihren Kontrahenten eingeschlagen und diesen mit einem Messer leicht verletzt haben. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Das Messer wurde sichergestellt. Die 37-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen und musste die Nacht beim Polizeirevier verbringen. (rd)

Tübingen (TÜ): Um Schmuck betrogen (Warnhinweis)

Eine ältere Frau aus Tübingen ist im Laufe des Dienstags von dreisten Kriminellen mit der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs um Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gebracht worden. Um die Mittagszeit erhielt die Geschädigte einen Telefonanruf, in dem sich eine Unbekannte als vermeintliche Tochter ausgab und mitteilte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Anschließend übernahm ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch, der meinte, zur Verhinderung der drohenden Untersuchungshaft sei nun die Bezahlung einer hohen Kaution erforderlich. Die in Sorge um ihr Kind versetzte Frau schenkte dem Glauben und übergab im Laufe des Nachmittags Schmuck an ihrer Wohnanschrift an einen Komplizen der Anrufer. Der Abholer war etwa 30 Jahre alt und hatte eine schlanke Figur sowie dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jeans und ein dunkles Shirt. Später flog der Betrug auf und die Seniorin erstattete Anzeige. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (ms)

Bisingen (ZAK): Akku in Brand geraten

Zum Brand eines Akkus sind am Dienstagnachmittag die Rettungskräfte zu einem Pferdesporthaus in Steinhofen ausgerückt. Kurz nach 17 Uhr war ein Alarm bei der Integrierten Leitstelle eingegangen, worauf die Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst und eine Polizeistreife in die Hechinger Straße anfuhren. Vor Ort stellte sich heraus, dass ersten Ermittlungen nach ein technischer Defekt zum Brand einer Batterie eines Gabelstaplers beim Laden geführt hatte. Das Fahrzeug war hierzu in einem feuerfesten, separaten Raum abgestellt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Aufgrund der Hitze des Akkus stellte sich jedoch die Bergung des Gabelstaplers aus dem Laderaum als schwierig dar. Vom Bauhof musste hierzu ein weiterer Gabelstapler geholt werden, um das beschädigte Fahrzeug ins Freie zu verbringen. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Es wurde niemand verletzt. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 41-Jähriger ist am Dienstagabend unter Alkoholeinfluss mit seinem Wagen von der Straße Brechete abgekommen. Gegen 22 Uhr befuhr der Opel-Fahrer die Straße in Richtung Ortsmitte Rosenfeld. In einer engen Rechtskurve im Bereich des Freibads, fuhr er mit dem Pkw geradeaus weiter und kollidierte mit einem Baum. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand. Den Angaben eines Zeugen zufolge, der dem Opel aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gefolgt war, war der Beifahrer nach dem Zusammenstoß in Richtung Ortsmitte davongelaufen. Dort konnte der betrunkene 38-Jährige von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 41-jährigen Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von rund 1,8 Promille. Er musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Da er nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, wird er zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Der Opel wurde mit einem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro abgeschleppt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell