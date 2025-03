Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchtes Tötungsdelikt in Ostfildern-Nellingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ostfildern-Nellingen (ES):

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln seit dem späten Montagnachmittag (10.03.2025) gegen einen 22-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es kurz vor 18 Uhr in einer Unterkunft für Geflüchtete in Ostfildern-Nellingen zwischen dem syrischen Staatsangehörigen und einem 21 Jahre alten Landsmann zu einer Auseinandersetzung. Hierbei soll der 22-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten mit einem Messer eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt haben. Während Zeugen daraufhin den Notruf tätigten, flüchtete der Tatverdächtige aus der Unterkunft. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach ihm verliefen bislang ohne Erfolg. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Aus dieser konnte er zwischenzeitlich wieder entlassen werden.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Ereignisse übernommen. Nach dem derzeit flüchtigen, namentlich bekannten Täter, wird mit Hochdruck gefahndet. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell