Reutlingen (ots) - Aufgrund von geplanten IT-Arbeiten ist der Polizeistandort in der Konrad-Adenauer-Straße am Dienstag, 11. März 2025, voraussichtlich zwischen neun Uhr und zehn Uhr vorübergehend nicht über die Festnetzapparate erreichbar. Der Polizeinotruf 110 ist von dem Ausfall nicht betroffen. Anruferinnen und Anrufer werden automatisch an einen alternativen ...

