POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Vandalen verwüsten Grundstück; Fahrzeugbrände

Pfullingen (RT): Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt seit Sonntagnachmittag gegen einen unbekannten Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand führte ein 40 Jahre alter Mann gegen 15.30 Uhr seine Hunde am Klostergarten aus. Dort beobachte er, wie drei junge Männer vor einer Frau standen und diese von einem der Männer am Arm festgehalten wurde. Er sprach die Gruppe an, woraufhin die Frau sich losreißen konnte und weglief. Unvermittelt griff daraufhin einer der Täter den 40-Jährigen an, schlug ihm ins Gesicht und flüchtete mit seinen Begleitern. Eine sofortige Fahndung nach den Personen verlief ohne Erfolg. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Etwa 25-30 Jahre alt, 180-185 cm groß, dunkler Teint, Vollbart, dunkle bzw. weiße Trainingshosen, dunkle Oberbekleidung, teilweise Bauchtaschen mitführend, einer trug seine schwarzen langen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Die Frau wird als 20-25 Jahre alt, heller Teint, circa 165 cm groß, blonde lange Haare, bekleidet mit Jeans und weißem T-Shirt beschrieben. Das Polizeirevier Pfullingen bittet Zeugen um Hinweise zu den drei Männern und der Frau unter der Telefonnummer 07121/9918-0. (gj)

Münsingen (RT): Bei Rollersturz verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 51-jährige Rollerfahrerin am Sonntagnachmittag bei einem Sturz nach dem Ortsausgang von Magolsheim in Richtung Böttingen erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Zweiradlenkerin gegen 16 Uhr aufgrund einer medizinischen Ursache mit ihrem Roller der Marke Peugeot auf der L230 zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. (gj)

Lichtenstein (RT): Vandalen verwüsten Grundstück

Bislang Unbekannte haben im Zeitraum vom 20.02.2025 bis 08.03.2025 ein Grundstück in Holzelfingen verwüstet. Die Täter schlugen dabei die Scheiben und Scheinwerfer eines auf dem Wiesengrund stehenden, nicht mehr zugelassenen Pkws ein und demolierten die Karosserie des Fahrzeugs. Des Weiteren drangen die Unbekannten gewaltsam in den dazugehörenden Schuppen ein und brachen dort mehrere Stahlschränke auf. Die Innenwände des Schuppens, die Schränke sowie einen dort abgestellten Traktor wurden im weiteren Verlauf mit Farbe besprüht. An dem Traktor rissen die Vandalen zudem mit Gewalt mehrere Teile ab. Ein Teil der Gegenstände wurde aus dem Schuppen ins Freie getragen und auf dem Grundstück verstreut. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Esslingen (ES): Rollstuhl im Bus umgekippt

Eine Rollstuhlfahrerin hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in einem Linienbus leicht verletzt. Der Bus befuhr gegen 14.15 Uhr die L1199 in Richtung Esslingen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 49-Jährige mit ihrem Rollstuhl im Mittelbereich des Busses. In einer Linkskurve kippte der Rollstuhl trotz Sicherung aus noch ungeklärter Ursache um. Infolgedessen verletzte sich die 49 Jahre alte Frau leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. (gj)

Ostfildern (ES): Hoher Sachschaden bei Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt könnte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Autos mit hohem Sachschaden am Sonntagnachmittag in Scharnhausen gewesen sein. Gegen 16.40 Uhr waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, dass vor einer Garage in der Ruiter Straße ein Pkw brennen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort kam, stand der VW Polo bereits in Vollbrand. Durch den professionellen Einsatz der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude zu verhindern. Das Fahrzeug brannte jedoch komplett aus. Zudem wurden die Fassade des Gebäudes, die Garagentore sowie zwei daneben geparkte Fahrzeuge durch die enorme Hitzeentwicklung teils erheblich in Mittleidenschaft gezogen. Der Sachschaden am Gebäude und den Fahrzeugen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 70.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Filderstadt (ES): Rotlicht missachtet und kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Kreuzung Ausfahrt Filderstadt-Ost B27 und Filderstadt-Bonlanden K1224 ist eine Person leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Kurz vor 18.45 Uhr fuhr ein 79-Jähriger mit einem Nissan Micra von der Bundesstraße kommend über den Kreuzungsbereich. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er hierbei das Rotlicht der Ampel und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem die Kreuzung in Richtung B312 querenden Audi A7, den ein 53 Jahre alter Mann lenkte. Infolge der Kollision zog sich die Beifahrerin des Nissan leichte Verletzungen zu und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (gj)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine medizinische Ursache dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge ursächlich für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der L372 ereignet hat. Ein 89-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit seinem VW Golf auf Landesstraße von Rottenburg herkommend in Richtung Wurmlingen unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zur B 28 kam er auf freier und gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in die Leitplanken. Er und seine 87 Jahre alte Beifahrer blieben bei der Kollision unverletzt, wurden aber nach notärztlicher Erstuntersuchung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Golf, an dem Sachschaden von rund 8.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Technischer Defekt führt zu Motorbrand

Ein brennender Pkw-Motor hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Berliner Straße geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 15.30 Uhr der Motor eines Dodge aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig ablöschen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

