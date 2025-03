Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Brände, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Einbrüche,

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 19-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag am südlichen Ortsrand von Trochtelfingen erlitten. Der 17-jährige Fahrer eines Quads befuhr gegen 15 Uhr ein Wiesengrundstück und wollte in Richtung der Straße Am Kressenberg weiterfahren. Hier fuhr er einen steilen Hang entlang, wobei das Quad nach rechts umkippte und in der Folge auf die 19-jährige Beifahrerin stürzte. Diese erlitt schwere Verletzungen und musste in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht und hier auch stationär aufgenommen werden. Der 17-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Quad entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat gegen den 17-jährigen Unfallverursacher ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Esslingen am Neckar (ES): Schläge, Tritte und Bisse im Discounter

Beleidigt, bedroht und verletzt worden ist am Samstagabend ein Sicherheitsdienstmitarbeiter in einem Discounter in der Stuttgarter Straße. Gegen 19.50 Uhr betrat ein 30-jähriger Kunde den Markt und beleidigte unmittelbar den 36 Jahre alten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, welcher im Eingangsbereich stand. Anschließend warf der Kunde sein mitgebrachtes Leergut in den Verkaufsräumen herum, woraufhin er von dem Mitarbeiter angesprochen und zum Verlassen des Discounters aufgefordert wurde. Der Kunde bedrohte den 36-Jährigen daraufhin verbal, woraufhin er von dem Mitarbeiter zunächst angewiesen wurde, vor Ort auf das Eintreffen der zwischenzeitig verständigten Polizei zu warten. Als der Kunde den Mitarbeiter im weiteren Verlauf von sich gestoßen hatte, versuchte der Mitarbeiter den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, wogegen sich der 30-Jährige mittels Tritten und Schlägen zu wehren versuchte. Zudem biss der Störer dem Sicherheitsdienstmitarbeiter in dessen Schulter. Eine Flucht war dem 30-jährigen Mann jedoch aufgrund des Eingreifens einer weiteren Mitarbeiterin des Discounters nicht möglich. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Esslingen wiesen sowohl der Sicherheitsdienstmitarbeiter als auch der 30-jährige Kunde jeweils leichte Verletzungen auf. Dem uneinsichtigen Kunden wurde seitens der Polizeistreife ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er auch Folge leistete. Zudem wurde ein von ihm mitgeführtes Tierabwehrspray polizeirechtlich beschlagnahmt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Kartons in Brand geraten

Zu einem Brand auf einem Balkon in Filderstadt-Bonlanden sind Feuerwehr und Polizei am Samstagmorgen gegen 9 Uhr ausgerückt. In der Steinstraße hatte ein Anwohner Unkraut mithilfe eines Gasbrenners verbrannt. Hierbei entstand ein Funkenflug, welcher leere Umzugskartons auf dem in der Nähe befindlichen Balkon eines Mehrfamilienhauses entzündete. Der Verursacher informierte daraufhin die Feuerwehr und begann umgehend selbst mit Löschmaßnahmen. Durch den Einsatz eines handelsüblichen Feuerlöschers konnte ein größerer Schaden vermieden werden. Lediglich die Balkonfliesen und das Balkongeländer wurden durch die Flammen beschädigt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Durch das schnelle Handeln des Verursachers bestand keine Gefahr für Personen oder das Gebäude. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mann bei Unfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag ereignet hat. Gegen 13.10 Uhr befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf die Panoramastraße und wartete verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand hinter einem geparkten weiteren VW Golf, um den entgegenkommenden Verkehr durchfahren zu lassen. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers fuhr der 88-Jährige dann jedoch auf den vor ihm geparkten VW auf, welcher durch den Aufprall wiederum auf einen davor ordnungsgemäß geparkten Pkw Seat Leon geschoben wurde. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro. Der 88-jährige Unfallverursacher wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Reichenbach an der Fils (ES): Auf Vorausfahrenden aufgefahren

Am frühen Samstagabend ist es auf der B 10 auf Höhe Reichenbach zu einem Auffahrunfall gekommen, bei welchem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter VW Golf-Lenker die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Verlauf seiner Fahrt fuhr er hierbei aus unbekannter Ursache auf einen vor ihm in gleicher Richtung fahrenden Unimog auf, welcher von einem 67-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision kam der auffahrende VW Golf nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten, welcher hierdurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Bei dem Unfallgeschehen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Da nach dem Unfall aus dem Verursacherfahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn von der angeforderten Straßenmeisterei gereinigt werden.

Ohmden (ES): Nach Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad in Gewahrsam genommen

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 50 Jahre alter Mann entgegen, nachdem er am Samstagabend in Ohmden betrunken mit seinem Fahrrad gefahren ist. Der 50-Jährige wurde der Polizei gegen 23.20 Uhr telefonisch gemeldet, da er im Einmündungsbereich Hauptstraße / Fabrikstraße auf der Fahrbahn und neben seinem Fahrrad lag. Die anfahrende Polizeistreife konnte bei dem 50-jährigen Mann Alkoholgeruch feststellen, jedoch gab es zunächst keine Zeugen für einen Sturz oder eine Fahrt mit Fahrrad. Somit wurde ihm seitens der vor Ort eingesetzten Polizeibeamten ein Fahren untersagt, stattdessen solle er sein Fahrrad schieben. Entgegen dieser Aufforderung stieg der 50-Jährige jedoch auf sein Fahrrad und fuhr los. Auf die polizeiliche Weisung, stehen zu bleiben, reagierte er nicht und fuhr weiter Richtung Ortsmitte Ohmden. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. Der Fahrradfahrer sprang am Ende der Bachstraße in einem Feld von seinem Fahrrad und näherte sich hier den Polizeibeamten in aggressiver Weise. Er beleidigte die Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken, ballte seine Hände immer wieder zu Fäusten und spuckte auf die Polizeibeamten. Auf Grund der Situation, die weiter zu eskalieren drohte, wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Kirchheim transportiert. Ein bei dem 50-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille, weshalb er sich einer Blutprobe und einer Haftfähigkeitsuntersuchung unterziehen musste. Der Fahrradfahrer sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): In Waschpark eingebrochen

Ein Waschpark im Gewerbegebiet Au-Ost in Tübingen ist am frühen Sonntagmorgen zum Ziel von Einbrechern geworden. Gegen 3.25 Uhr gelangten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Technikraum des Waschparks. Die Täterschaft wurde aber alsbald durch die auslösende Alarmanlage von ihrem Vorhaben abgebracht. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Eisenbahnstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief allerdings ohne Erfolg. Diebesgut konnten die beiden Männer nicht erlangen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ) - Einbruch in Bauwagen

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in einen Bauwagen, welcher an der Hohenbergschule in der Rottenburger Jahnstraße abgestellt ist, eingebrochen. Der unbekannte Täter trat offensichtlich eine Holztür an dem Bauwagen ein und gelangte so ist dadurch in das Innere. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte durch die Polizei um den Bauwagen herum Teile eines zerstörten Laptops und eine größere Menge Unrat aufgefunden werden, welcher vermutlich aus dem Bauwagen stammt. Die eingetretene Holztür wurde durch den verantwortlichen Hausmeister wieder verschlossen. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Über mögliches Diebesgut ist beim derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nichts bekannt.

Balingen (ZAK): Brand fordert ca. 20.000 Euro Sachschaden

Zu einem Brand in Balingen-Weilstetten in der Straße "Obere Breite" rückten am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Zunächst ging eine Meldung über eine starke Rauchentwicklung an der Außenwand eines Gebäudes ein. Beim Eintreffen vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass die Gebäudewand eines dortigen Holzhauses und der dazugehörige Holzbalkon brannten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden. Im Rahmen der Ermittlungen an der Brandstelle konnte festgestellt werden, dass neben der Gebäudewand ursprünglich ein Sessel gestanden hatte. Auf diesem war ein Tongefäß mit Zigarettenkippen abgestellt. Beim derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass brennende Zigarettenkippen den Stoffbezug des Sessels in Brand setzten, von wo aus der Brand dann auf das Haus übergriff. Die Feuerwehren aus Balingen, Weilstetten und Frommern waren mit insgesamt 39 Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Brand kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden.

Meßstetten (ZAK): Fahrzeuge in Brand geraten

Das Kriminalkommissariat Balingen ermittelt derzeit aufgrund zweier am Samstagabend in Brand geratener Fahrzeuge in Meßstetten-Bueloch. Zunächst wurden der Rettungsleitstelle gegen 19.30 zwei brennende Pkw im Kreuzungsbereich Friedrich-List-Straße / Gottlieb-Daimler-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen des Polizeireviers Albstadt hatte die Feuerwehr bereits mit den Löschmaßnahmen an den beiden Pkw der Marken Honda und Seat begonnen. Beide Pkw standen hier bereits im Vollbrand. Sowohl der Honda CR-V, welcher in der Friedrich-List-Straße geparkt war als auch der Seat Arona, welcher keine hundert Meter Luftlinie entfernt stand, brannten vollständig aus. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge oder Gebäude konnte seitens der Feuerwehr verhindert werden. Während der Einsatzmaßnahmen waren mehrere Schaulustige vor Ort, die durch die Polizei angesprochen werden mussten. Die beiden ausgebrannten Fahrzeuge wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen sichergestellt. Die Spurensicherung an den Pkw erfolgt durch Spezialisten der Kriminalpolizei. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird beim derzeitigen Stand auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Meßstetten (ZAK): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 18 Uhr ist ein PKW der Marke BMW mit drei Insassen besetzt auf der L 433 von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer des BMW i4 befuhr die Landstraße von Meßstetten kommend in Fahrtrichtung Unterdigisheim. Zwischen dem Ortende Meßstetten und der Deponie Appental geriet das Fahrzeug, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Kurve ins Schleudern, befuhr das Bankett der Gegenfahrspur, schleuderte wieder zurück auf die Fahrbahn und prallte schließlich mit der linken Fahrzeugfront gegen eine Böschung rechts neben der Fahrbahn, wobei das Fahrzeug in der Folge im Uhrzeigersinn gedreht wurde. Der 62-jährige Fahrer des BMW wurde durch den Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen wurde zur weiteren Abklärung hinzugezogen. Die beiden 17- und 21-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell