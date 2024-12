LPI-G: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 16.12.2024 gegen 21:25 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 47-jährigen Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle am Anger in Triebes. Bei der Kontrolle zeigte das Atemalkoholmessgerät einen stolzen Wert von über 2,2 Promille an, sodass der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Des Weiteren fanden die Beamten ebenfalls noch 0,5 Gramm Crystal bei ihm auf, sodass gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß ...

