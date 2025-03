Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Wohnungseinbruch; Brand; Rauchentwicklung;

Pliezhausen (RT): Nach Auffahrunfall geflüchtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Beteiligter anschließend weitergefahren ist, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Gegen 0.25 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Daimler die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen. Auf Höhe der Ausfahrt Walddorfhäslach befand sich dieser im Rahmen eines Überholvorganges bereits auf dem linken Fahrstreifen, als ihm ein 27-Jähriger mit seinem Fiat Punto von hinten auffuhr. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher weiter auf der Bundesstraße und konnte wenige Kilometer weiter von einem Zeugen zum Anhalten bewegt werden. Die hinzugezogene Polizeistreife nahm Alkoholgeruch beim leicht verletzten 27-Jährigen wahr, weshalb dieser sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Frickenhausen (ES): Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl

Ein Leichtverletzter ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich Freitagnachmittag ereignet hat. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein 85-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl den Gehweg in der Beurener Straße. Eine 26-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Kia aus einer Hofeinfahrt ausparkte übersah den querenden Mann. Bei der Kollision kippte der 85-Jährige zur Seite und verletzte sich hierbei nach bisherigem Stand der Ermittlungen leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die 26-Jährige unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand, weshalb sie sowohl eine Blutprobe als auch ihren Führerschein abgeben musste. Bei dem Unfall ist Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro entstanden.

Ostfildern (ES): Wohnungseinbruch

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße ist es im Zeitraum von Montag, den 03.03.2025, 12 Uhr bis Freitag, den 07.03.2025, 20.40 Uhr gekommen. Bislang unbekannter Täter nutzte die Urlaubsabwesenheit der Bewohner aus und verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohngebäude. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet, eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen.

Plochingen (ES): Brand einer Parkbank

Zu einem Brand auf einem Spielplatz im Landschaftspark Bruckenwasen sind am Freitagabend Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Gegen 19 Uhr teilten mehrere Zeugen telefonisch mit, dass eine Parkbank auf Seiten des Radweges Neckardamm brennt und sich bereits eine dichte Rauchwolke gebildet hat. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Plochingen, die mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wendlingen (ES): Rollerfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag an der Kreuzung Kirchheimer Straße / Friedrichstraße gekommen. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Audi von der Friedrichstraße kommend an die vorfahrtsberechtigte Kirchheimer Straße heran. Aufgrund schwieriger Sichtbedingungen tastete er sich in den Kreuzungsbereich hinein, übersah jedoch einen von links kommenden 46 Jahre alten Aprilia-Fahrer. Beim Versuch auszuweichen kam dieser zu Fall, woraufhin der Roller gegen den Pkw schlitterte. Der Zweiradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, am Audi wird der Schaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Bisingen (ZAK): Folgenschwerer Wildunfall

Vier Leichtverletzte, mehrere tausend Euro Sachschaden sowie erhebliche Verkehrsbehinderungen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 27 zwischen Wessingen und Bisingen ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr fuhren ein 44-Jähriger mit seinem Ford und ein 42-Jähriger mit seinem VW die B 27 in Fahrtrichtung Rottweil. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn, woraufhin beide Fahrzeuge mit insgesamt vier Tieren kollidierten. Der 44-jährige Ford-Fahrer und sein 12-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die vier Wildschweine verendeten noch an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 15.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten war die linke Fahrspur gesperrt. Gegen 21.45 Uhr fuhr ein 24-Jähriger Kia-Fahrer auf die Unfallstelle zu und bremste erst kurz vor dem absichernden Streifenwagen sein Fahrzeug ab. Eine hinter ihm fahrende, 18-jährige Peugeot-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Kia hinten auf. In Folge des Aufpralls wurden sie und ihre gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Durch umherfliegende Trümmerteile entstand am Streifenwagen ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zur Unfallaufnahme kam die Verkehrspolizei Tübingen vor Ort. Die Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde von der verständigten Straßenmeisterei und einem Spezialunternehmen übernommen. Eine aus dem zweiten Unfall resultierende Vollsperrung der B 27 konnte um 23.15 Uhr aufgehoben werden.

Bisingen (ZAK): Essen auf Herd angebrannt

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr zur einer Rauchentwicklung in die Königsberger Straße ausgerückt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte eine 58-jährige Bewohnerin die Wohnung trotz eingeschaltetem Herd verlassen. Das hierbei angebrannte Reisgericht verursachte Rauch, wodurch der installierte Heimrauchmelder Alarm ausgelöste. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehr, die mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort kam, wurde die betroffene Wohnung geöffnet und belüftet. Zu einem Brand war es nicht gekommen.

