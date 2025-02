Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Exhibitionist unterwegs

Sondershausen (ots)

Ein ca. 20 - 30 Jahre alter Mann befriedigte sich am Donnerstag in der Öffentlichkeit auf einer Bank am Südbahnhof. Wer Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell