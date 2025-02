LPI-NDH: Neue Betrugsmasche - Bares für Wahres

Bad Frankenhausen (ots) - Ein 22-jähriger Opel-Fahrer wurde in der Nacht gegen 01:15 Uhr in der Müldener Straße einer Kontrolle unterzogen. Der Drogentest reagierte postiv auf Cannabis und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

