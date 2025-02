LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Nordhausen (ots) - Am Freitag ereignete sich gegen 20:00 Uhr in Harztor / OT Neustadt, Am Lönspark ein Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem abgeparkten PKW. Der Fahrer des Leichtkraftrades befuhr die Straße Am Lönspark in Richtung Badestraße und kollidierte mit einem rechtseitig abgeparkten PKW und kam dabei zu Fall. Durch die Kollision verletzte ...

mehr