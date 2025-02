Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer nach Unfall schwer verletzt und keine erforderliche Fahrerlaubnis

Nordhausen (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 20:00 Uhr in Harztor / OT Neustadt, Am Lönspark ein Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem abgeparkten PKW. Der Fahrer des Leichtkraftrades befuhr die Straße Am Lönspark in Richtung Badestraße und kollidierte mit einem rechtseitig abgeparkten PKW und kam dabei zu Fall. Durch die Kollision verletzte sich der Fahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in das Südharz-Klinikum Nordhausen. In Folge der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Unfallschaden von ca. 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer erfoderlichen Fahrerlaubnis ist. Diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer und den Halter des Kleinkraftrades, nach § 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis), eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell