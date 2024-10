POL-PPKO: Hachenburg - Polizeieinsatz "Zur Tiefenbach"

Hamm (Sieg) (ots) - Im Zeitraum vom 02.10.2024, 18:00 Uhr bis 03.10.2024, 14:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Gebäudekomplex in der Industriestraße. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Fenster aufgebrochen. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Räume durchwühlt. Über die Schadenshöhe können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte an: Kriminalinspektion ...

