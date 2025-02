LPI-NDH: Ein Verletzter nach Kollision im Kreuzungsbereich

Nordhausen (ots) - Beamte der Nordhäuser Polizei stellten am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Zeppelinweg einen 80-Jährigen mit einem Wahlplakat unter dem Arm fest. Auf Nachfrage, ob er dieses berechtigt in Besitz habe, konnte er nicht plausibel antworten. Das Plakat wurde sichergestellt und eine Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

