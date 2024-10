POL-PPTR: Halloween: Was ist erlaubt und was nicht?

Trier (ots) - Am Freitagmittag, den 25. Oktober, stand anlässlich des Weltspartages in der Hauptfiliale der Sparkasse Trier großes Kinderprogramm auf dem Plan. Neben einem Bobbycar-Parcours und einer Zaubershow standen für die Kinder weitere verschiedene Erlebnisstände unterschiedlicher Netzwerkpartner der Sparkasse Trier zur Verfügung. Auch die Polizei Trier konnte die Kleinen an diesem Tag mit dem ...

