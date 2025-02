LPI-NDH: Berauscht Teil 2

Sondershausen (ots) - Der Fahrer eines Skoda Octavia wurde am 21.02.2025 gegen 19:50 Uhr in der Ulrich-von-Hutten-Straße angehalten und kontrolliert. Der Drogentest reagierte postiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Fahrzeugführer ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: ...

