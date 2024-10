Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Im Rausch von der Straße

Zu viel Alkohol hatte ein Autofahrer am Sonntag bei Westerheim intus.

Gegen 17.30 Uhr war ein Jeep-Fahrer auf der K7408 von Westerheim in Richtung Feldstetten unterwegs. Weil er offenbar zu schnell unterwegs war, kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam rund zehn Meter abseits der Straße unterhalb einer Böschung zum Stehen. Ein Zeuge sah den Unfall und rief die Polizei. Die stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der 23-Jährige zu viel davon intus hatte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort nahm ein Arzt dem mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Mann tatsächlich hatte. Auf den Mann kommt jetzt eine Anzeige zu. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem total beschädigten Jeep auf rund 10.000 Euro, an der Flur auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

