POL-HAM: 24.000 Jecken feiern friedlich Rosenmontag in Hamm

Hamm (ots) - Ein 47-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz ist in der Nacht auf den Montag (3. März) im Gewahrsam der Polizei Hamm verstorben. Der Mann wurde zur Durchsetzung eines Platzverweises in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen 2:45 Uhr fanden Polizeibeamte den 47-Jährigen leblos in seiner Zelle auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann. Ein Notarzt stellte vor Ort letztendlich ...

