POL-HAM: Unfallflucht: Skoda beschädigt

Hamm-Pelkum (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein 29-jähriger Scooter-Fahrer am Freitag, 3. März, nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Große Werlstraße / Wiescherhöfener Straße in ein Hammer Krankenhaus. Der Mann aus Hamm war mit seinem Scooter auf der Großen Werlstraße in Richtung Westen unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem Hyundai eines 42-Jährigen zusammenstieß. Der Mann aus Hamm befuhr mit ...

