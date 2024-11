Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hoher Sachschaden und eine Verletzte nach Verkehrsunfall

Wipperfürth (ots)

Am Dienstag (26. November) fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Hückeswagen auf der Gladbacher Straße in Richtung Kürten. Gegen 14:45 Uhr überquerte sie die Kreuzung Gladbacher Straße / Weststraße trotz roter Ampel und stieß mit dem querenden Auto einer 74-jährigen Wipperfürtherin zusammen, die auf der Ringstraße in Richtung Gladbacher Straße fuhr. Durch die Wucht des Aufprallst touchierte ihr Fahrzeug im Anschluss mit dem BMW einer 40-jährigen Frau aus Wipperfürth, die an der roten Ampel wartete. Die 74-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

