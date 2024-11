Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß fordert zwei Verletzte

Lindlar (ots)

Am 25. November wurden eine 84-jährige Frau aus Marienheide sowie ein 24-Jähriger aus Kürten bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 12:00 Uhr fuhr der Kürtener auf der Dr.-Meinerzhagen-Straße in Richtung Lindlarer Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung "Am Langen Hahn" bremste das vor ihm fahrende Auto ab. Der 24-Jährige wich auf die linke Fahrbahn aus. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden VW der 84-Jährigen zusammen. Beide Unfallbeteiligte wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell