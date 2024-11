Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zivilcourage führt zu Festnahme

Gummersbach (ots)

Am frühen Montagabend (25. November), gegen 17:40 Uhr versuchte ein 26-Jähriger aus Attendorn in einem Juweliergeschäft in der Gummersbacher Innenstadt eine Halskette zu stehlen. Der Mann zeigte Interesse an dem Schmuckstück. Als die Verkäuferin ihm die Halskette angelegt hatte, wollte er unter Angabe eines Vorwandes das Geschäft verlassen. Die Verkäuferin versuchte ihn erfolglos durch Zuruf daran zu hindern. Der Kriminelle rannte Richtung Ausgangsbereich des Einkaufszentrums. Ein durch den Ruf der Verkäuferin aufmerksam gewordener 25-jähriger Kunde aus Marienheide versuchte, den Täter an der Flucht zu hindern. Hierbei kam es zu einer Rangelei, in deren Folge der 25-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufzentrums eilte dem 25-Jährigen zu Hilfe. Gemeinsam gelang es den beiden Männern, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Nach erfolgter Festnahme stellte sich heraus, dass der Täter aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde.

