POL-GM: Einbruch in Lagerhalle

Nümbrecht (ots) - Zwischen 23.30 Uhr am Donnerstag (21. November) und 11.45 Uhr am Freitag sind Unbekannte in eine Weihnachtsmarkt-Bude in der Hauptstraße eingebrochen. Die Einbrecher entwendeten zwei Profi-Waffeleisen sowie eine Glühwein-Zapfanlage. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

