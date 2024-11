Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 14-Jährige an Fußgänger-Querung von Auto angefahren - Hinweise gesucht

Gummersbach (ots)

Eine 14-jährige Fußgängerin aus Gummersbach zog sich am Freitagabend (22. November) leicht Verletzungen zu, als sie auf der Steinmüllerallee beim Überqueren der Straße mit einem Auto zusammenstieß. Gegen 18.20 Uhr beabsichtigte die 14-Jährige mit ihrer gleichaltrigen Freundin vom Forum aus die Steinmüllerallee an der Querungshilfe am Kino in Richtung des Kinos zu überqueren. Das Mädchen befand sich bereits mit einem Fuß auf der Straße, als von rechts ein großer heller Pkw an ihr in Richtung Halle 51 vorbeifuhr. Dabei stieß die 14-Jährige mit der Seite des Autos zusammen und stürzte. Das Auto setzte die Fahrt fort. Ein Rettungswagen brachte die 14-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

