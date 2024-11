Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrügerischer Spendensammler trickst Senior aus

Radevormwald (ots)

Am Donnerstagvormittag (21. November) gegen 11.30 Uhr hat ein Tatverdächtiger in einem Lebensmittelgeschäft in der Nelkenstraße vermutlich illegal Spenden gesammelt. Der Tatverdächtige hatte ein Klemmbrett mit einer Spendenliste dabei und sprach einen 74-jährigen Radevormwalder an. Der Senior wollte ihm etwas Geld geben und beabsichtigte zu dem Zweck einen größeren Geldschein zu wechseln. Der Unbekannte nahm das Geld an sich und behauptete, den Geldschein für den Senior wechseln zu lassen. Anschließend flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft. Der 74-Jährige informierte den Filialleiter, der wiederum die Polizei informierte. Bei solchen Sammlungen ist zumeist größte Vorsicht geboten - oftmals sind die Sammlungen nicht autorisiert und das Geld kommt keinem guten Zweck zugute, sondern fließt in die Taschen von Betrügern.

