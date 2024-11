POL-GM: Unfall beim Abbiegen fordert eine verletzte Person

Gummersbach (ots) - Am Montag (18. November) traten Unbekannte in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zaunkönigsteg" ein und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle ...

