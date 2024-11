POL-GM: Polizei nimmt Täter nach Automatendiebstahl fest

Hückeswagen (ots) - In der Zeit von Freitag bis Montag (15./18. November) hebelten Kriminelle die Terrassentür eines Kindergartens in der Montanusstraße auf und durchsuchten die Räume. Sie entkamen ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

